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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın İstifası Kabul Edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın İstifası Kabul Edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya’nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın İstifası Kabul Edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

MHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstifası Genel Merkezimizce kabul edilmiştir" denildi. - ANKARA

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