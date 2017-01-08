MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz : Hedef Türkiye'dir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Samsun'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin hedef olduğunu söyleyerek, "Bu oyunu hep birlikte bozmalıyız" dedi.



MHP Samsun İl Teşkilatı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MYK Üyesi Yaşar Yıldırım'ın katılımı ile yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili teşkilat içi bilgilendirme toplantısı düzenledi. Burada konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz şunları söyledi:



"15 Temmuz'da ülkemiz büyük bir felaket atlatmıştır. Herkes bundan sonra yaşanacak gelişmelerdeki sorumluluğunun bütün sonuçlarına katlanacaktır. Türkiye'nin geleceğiyle oynamaktan çekinmeyenlerden, siyasi ikbal hırsıyla Türkiye'ye çok ağır bir ekonomik ve siyasi kriz bedeli ödetmek isteyenlerden, yaptıkları bu kötülüğün hesabı mutlaka sorulacaktır. Umut ve heyecanla girdiğimiz yeni yılda da terör zalim yüzünü göstermiştir. Ne yazık ki huzurumuza darbe üstüne darbe vurulmaktadır. Milli bekamız kirli ve karanlık ellerle boğulmaktadır. Milletçe dayanacak hal ve takatimiz kalmamıştır. Sabrımız sınıra dayanmıştır. 2016'da Türklük ve Türkiye düşmanları, silah ve bombalarıyla her değer ve emanetimize saldırmışlardır. Hedef esasen Türkiye'dir. Bu oyunu hep birlikte bozmalıyız. Terörizmi yok etmek dışında ikinci bir seçeneğimiz, bir başka şansımız yoktur. Bu da ancak yeni bir milli mücadele ruhuyla başarılabilecektir."



- Samsun