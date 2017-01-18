MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarının, güvenlik istikrarına bağlı olduğunu belirtti.



Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, "terörle mücadelenin yönetimi ve stratejisi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'yi istikrarsız ve güvensiz bir ülke olarak dünyaya lanse etmeyi amaçlayan terör saldırılarına karşı, Ortaköy katliamcısının yakalanmasıyla önemli bir mesaj verildiğini vurgulayan Çetin, bu başarıda çok büyük payı olan ve son yıllarda terörle mücadeleye yüzlerce şehit veren kahraman Türk polisinin mücadelesinin takdire şayan olduğunu bildirdi.



Çetin, son yıllarda terörün boş durmadığı ve Türkiye'yi derinden sarsan sayısız eylemin gerçekleştirildiği bir süreçte, terörle mücadelede başarının ölçüsünün, eylem sonrası olayın faillerini yakalamaktan ibaret sayılamayacağını ifade etti.



"Terörle mücadele bir merkezden yönetilmeli"



Doğru mücadele yöntemlerini belirleyecek ve bütün imkan ve unsurları etkin bir şekilde kullanacak yönetime, atılacak bütün adımları önceden planlayacak stratejiye ihtiyaç olduğuna işaret eden Çetin, Türkiye'nin güvenlik konseptinin değiştirilmesi ve teröre karşı mücadelenin bir merkezden yürütmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin, güvenlik istikrarını sağlayarak ekonomik ve siyasi istikrarını kazanacağı bir pozisyonda olduğuna dikkat çeken Çetin, "Türkiye içeride terör belasıyla sınırlarının hemen ötesinde ise güvenlik ve hatta bekasını tehdit eden oluşumlarla mücadele etmek zorundadır. İçeride ve dışarıda verilecek her iki mücadele birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarı, güvenlik istikrarına bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.



"Küçük hesapların peşinde koşmak Bizans hastalığıdır"



Çetin, 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan gelişmelerin açıkça ortaya çıkardığı tehdide karşı, Türkiye'nin mücadele gücünün artırılması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:



"Ülkemiz milli mücadele yıllarından sonraki en zorlu dönemini yaşarken kısır iç siyasi çekişmelerden uzak durulmalıdır. Yaklaşan büyük tehdide odaklanmak yerine küçük hesaplar peşinde koşmak bir Bizans hastalığıdır. Devletimizin ve sivil toplumun bütün kurum ve görevlileri yüksek bir milli bilinçle üzerlerine düşenleri yaparak ülkemize sahip çıkmalıdır.



İstihbaratımız örgütlerin ne yapacaklarını ve uzun vadeli hareket tarzlarını önceden bilmek zorundadır. Böylelikle caydırıcılık sağlanacak ve tehdidin bir kısmı ortadan kalkacaktır. Terörle mücadele yönetiminin bir merkezden yapılması yani ilgili bütün birimlerin koordinasyonunun sağlanabilmesi başarıyı yükseltecektir. Terörle mücadeleyi etkin bir stratejiye dayalı yeni bir konsepte oturtmak ve bir merkezden yönetmek bir zaruret haline gelmiştir. Türkiye'nin karar vericileri, on yıllarca sürecek bir tehdit unsuruna karşı gerekli tedbir ve yapılanmayı süratle tamamlamak zorundadır. Geriye kalan diplomatlarımızın, devlet adamlarımızın ve siyasetçilerimizin daha az hata yapmalarını beklemektir."