MHP Gelibolu İlçe Başkanlığına Büyükzöngür Yeniden Seçildi

MHP Gelibolu İlçe Başkanlığı görevine, Eyüp Büyükzöngür yeniden seçildi.Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede divan heyeti oluşturulup faaliyet raporu okundu.Daha sonra hesaplar ibra edilip aday listeleri beklendi.Kongreye tek liste aday olan mevcut başkan Eyüp Büyükzöngür, yapılan oylamada yeniden seçildi.Kongreye, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.