Mhp, Espiye İlçe Teşkilatını Feshetti

Giresun'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Espiye İlçe Teşkilatı, Başkanlık Divanı tarafından alınan kararla feshedildi.



MHP Giresun İl Başkanı Müjdat Öz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Espiye İlçe Yönetim Kurulunun feshine karar verilmiştir" dedi. - GİRESUN