MHP Ereğli İlçe Olağan Kongresi

MHP Ereğli İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede mevcut Başkan Telat Şeker ile Rahman Demirtürk aday oldu.



Demirtürk, kongreye katılan 317 delegenin 177'sinin oyunu alarak MHP Ereğli İlçe Başkanlığı'na seçildi. İki oyun geçersiz sayıldığı kongrede mevcut başkan Telat Şeker 138 oy aldı.



Demirtürk, kongre sonunda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde gece gündüz çalışacaklarını belirtti.



Şeker de, partisinin her zaman yanında olacağını, üye olarak çalışmaya devam edeceğini ifade etti.



MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Ali Yıldırım, Şendoğan Yıldırım, Erdal Şahin, Engin Derin, Muhammet Karakütük, Vedat Tuna, Hacıbey Tanık, Cemalettin Çakır, Servet Kaya, İbrahim Cerrah, İsmail Sever, Şaban Coşkun, Zafer Güzel, Murat Arslan, Habil Kapan, Hasan Sezer, Cengiz Şahin ve Şükrü Zor yer aldı.



Kongreye MHP İl Başkanı Hamdi Ayan, delege ve vatandaşlar katıldı.