MHP Erbaa İlçe Başkanı Ateşli Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Erbaa İlçe Teşkilatı'nın 12. olağan kongresinde mevcut başkan Namık Ateşli güven tazeledi.



Erbaa Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen kongre saygı duruşunda bulunulmas ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Ayhan Özçelik başkanlığında divan kurulu oluşturuldu. Faaliyet raporları ve mali raporların okunmasından tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Namık Ateşli, yeniden aday oldu. Ateşli, katılanlara ve kendisine destek olan delegelere teşekkür etti. MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ise birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kayıtlı 400 delegesi bulunan MHP ilçe teşkilatında, 165 oy alan Ateşli güven tazeledi. - TOKAT