MHP Derinkuyu İlçe Kongresi Yapıldı
MHP Derinkuyu ilçe kongresi hafta sonunda Derinkuyu Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirildi.
MHP Derinkuyu ilçe kongresi hafta sonunda Derinkuyu Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirildi.
MHP Derinkuyu ilçe kongresine İl Başkanı İlhan Kaya, eski milletvekili Mehmet Varol, Merkez ilçe başkanı Mustafa Ceviz, Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz, Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı ve partililer katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede İlçe Başkanlığının faaliyet raporu ibraz edildi. İl Başkanı İlhan Kaya, eski milletvekili Mehmet Varol ve Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı'nın divan kuruluna seçildiği kongreye tek liste halinde çıkan mevcut ilçe başkanı Yusuf Gemici ve beraberindeki yönetim kurulu tekrar göreve seçildi. - NEVŞEHİR