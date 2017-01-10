MHP'den Vatandaşlara Çorba İkramı

Manisa'da etkili olan kar yağışının ardından MHP il Başkanlığı tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.



MHP il Başkanı Erkan Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gazetecilere yaptığı açıklamada havaların soğuk olması sebebiyle vatandaşlara çorba ikramında bulunduklarını kaydetti.



Günlük 800 kişilik çorba dağıtımının perşembe gününe kadar devam edeceğini vurgulayan Öztürk, "MHP her zaman halkının yanındadır. Partimiz bu soğuk günlerde vatandaşlarımızın içini ısıtmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bundan sonra saat 20.00'da bütün polis arkadaşlarımıza dağıtım yapacağız." diye konuştu.