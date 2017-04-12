MHP'den Teşkilatlanma Çalışması

Bölgede teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren MHP, Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde temsilcilik açtı.



MHP Genel Merkezi onayıyla Çalışkan Belde Başkanlığına Hasan İnal'ın getirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



Partinin belde binasında gerçekleşen törende, MHP Silopi İlçe Başkanı Veysi Ökten, İnal'a yetki belgesini takdim etti.



MHP Çalışkan Belde Başkanı İnal, törende yaptığı konuşmada, bir şehit çocuğu olarak MHP'de görev almaktan onur duyduğunu belirtti.



Kendisini göreve layık görenlere teşekkür eden İnal, "Çalışkan halkının beni bir başkan olarak görmelerini değil bir hizmetkar olarak görmelerini istiyorum. Hizmet için bu yola çıktık. Hizmetkar olmaya da hazırız. Bütün halkımıza kapılarımız daima açık olacaktır." diye konuştu.