MHP'den Polislere Kumanya ve Çay İkramı

MHP Ankara İl Başkanlığı üyeleri, başkentte yılbaşı etkinliklerinin güvenliğini sağlayan polislere kumanya ve çay ikram etti.



MHP Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı partililer yılbaşı gecesinde başkentte görev yapan emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.



MHP İl Başkanlığı yöneticileri, yılbaşı gecesinin huzur içinde geçmesi için görev başındaki polis noktalarını ziyaret ederek, güvenlik görevlilerine çay, börek ve tatlı ikramında bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, yılbaşı gecesinde Ankaralıların huzurunu sağlamak için çalışan emniyet güçlerinin yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu kış gününde bir lokma katık ve bir yudum sıcak çayla misafirleri olduk. Yeni bir yıla başkentli hemşehrilerimiz huzur içinde girerken şüphesiz canı pahasına görevinin başında olan polislerimiz vardı. Bizler için sabaha dek ayakta kaldılar. Başkentimizin fedakar polisleri başta olmak üzere, ülkemizin her tarafında zor ve yoğun bir mesai sarf eden tüm güvenlik güçlerine duacıyız, minnettarız. Cenab-ı Allah'tan hepsine selamet diliyorum."