MHP'den Ortaköy'de Referandum Çalışması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, referandum çalışmaları kapsamında Ortaköy ilçesini ziyaret etti.



İl Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İlçe Emniyet Amirliği ve kurumları ziyaret eden Aras, daha sonra esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Türkiye'nin ağır ve zor şartlardan geçtiğini dile getiren Aras, MHP olarak Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzlerine dönemeyeceklerini belirterek, "15 Temmuz'dan sonra hükümet etme sistemiyle ilgili kutuplaşmanın devamına rıza gösteremezdik. 2007'den itibaren gündeme yerleşen, 10 Ağustos 2014'deki Cumhurbaşkanı seçimiyle kök salan, 15 Temmuz'dan sonra ertelenemez boyut kazanan sistem tartışmalarını bitirmek durumundaydık" dedi.



Henüz normalleşmenin sağlanamadığını ve tehlikenin geçmiş sayılamayacağını dile getiren Aras, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Şimdi söz sırasının 16 Nisan'da millette olduğunu dile getiren Aras, kararın Ortaköylülerin elinde, Türk Milletinin iradesinde olduğunu ifade etti.



Ortaköylülerle birlikte oyunu bozacağız, ülkesine bekasına sahip çıkarak 16 Nisan'da evet mührünü vuracaklarını açıklayan Aras, "Evet diyeceğiz, yargının tarafsızlığını sağlayacağız. Milletvekilliği seçilme yaşını 25'den 18'e çekeceğiz. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerini beş yılda bir aynı günde yapacağız. TBMM'nin daha güçlendirip, sadece milletvekillerinin kanun teklifi vermeleri sağlayacağız. TBMM'nin denetim fonksiyonlarını koruyup etkinleştireceğiz.Evet diyeceğiz, Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini getireceğiz. Yasama-yürütme-yargı arasına kalın çizgiler çekip kuvvetler ayrımını olması gerektiği yere taşıyacağız. Yürütmeyi hızlandırıp tek elde toplayacağız. Evet diyeceğiz, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sayısını 22'den 13'e, Anayasa Mahkemesi'nin sayısını 17'den 15'e indireceğiz. Askeri mahkemeleri kaldırıp, sıkı yönetime son vereceğiz. Devletin bekası için evet diyeceğiz. Türkiye'nin varlığı için evet diyeceğiz" dedi. - ÇORUM