MHP'den İstifa Eden Atila Kaya Kimdir?

Atila Kaya kimdir? Atila Kaya neden istifa etti? MHP'li Atila Kaya ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Kaya, görevinden istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ATİLA KAYA İSTİFA ETTİ

Atila Kaya MHP'den istifa etti. Atila Kaya istifasının ardından şu şekilde açıklama yaptı: "Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan, kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek Anayasa değişikliği teklifi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir." ifadesini kullanan Kaya, şu görüşleri savundu:

"Bütün hayatım uğrunda mücadeleyle geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma Anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' dememi emrederken, iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak, halen yürütmekte olduğum MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. İstifama, hiç kimse tarafından, kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir."

ATİLA KAYA KİMDİR?

Atila Kaya MHP'den istifa etti. Atila Kaya 15 Ağustos 1957 Kars doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. 1997-2003 yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı genel başkanlığı yaptı. 2003- 2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcı'lığını yapmıştır.2009 yılında MHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti genel başkanı Devlet Bahçeli ile ters düşmüş ve görevinden istifa etmiştir. 2007, 2011 ve 2015 seçimlerinde İstanbul 3.Bölge MHP Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. 1980'de sol görüşlü müteahhit Mithat Koçulu'yu bıçaklayarak öldürmüştür. Mahkeme tarafından adam öldürmekten hüküm giymemiş defalarca karara itiraz etmiş hüküm bozulmuş ve davası sonuçlanamadan af çıkmıştır.





