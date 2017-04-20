MHP'den "Bahçeli Fotoğrafları" Paylaşımı
MHP'nin resmi Twitter hesabında Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye ait fotoğraflara yer verildi.
MHP'nin resmi Twitter hesabında Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye ait fotoğraflara yer verildi.
MHP'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, Bahçeli'nin, Kızılcahamam Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nda çekilen fotoğrafları paylaşıldı.
Bahçeli'nin makam aracının yanında, güneş gözlüğünü takarken çekilen 4 fotoğrafı, "Ne mutlu Türk'üm diyene...!" sözleriyle paylaşıldı.