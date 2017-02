MHP'den Atama Tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan Gaziantep Havalimanına yapılan müdür atamasına tepki gösterdi.



MHP Gaziantep İl Başkanı Taşdoğan yaptığı yazılı açıklamada Gaziantep'teki kamu kurum kuruluşlarında görev yapan bürokratların görevlerini, liyakatli, görevini seven ve devleti temsilen en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirterek, Gaziantep Havalimanı'na il dışından müdür atanmasını eleştirdi. Taşdoğan, "Bürokratlar siyasi parti temsilcisi değil devletin temsilcisidir, adaletli olmak tüm çalışanlara eşit davranmak iş ve işlemlerini yaparken devlet menfaatlerini gözetmek mecburiyetleri vardır. Gaziantep'te hangi bürokratın hangi faaliyetler içerisinde olduğunu görüyor not ediyoruz. Durumdan vazife çıkartıp devlet adamlığına yakışmayan hal ve hareket içerisinde olanlarla zamanı geldiğinde hesaplaşacağımızı da kamu oyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Kamu çalışanları ve bürokratlar için gösterge hizmettir, Gaziantep Halkına kaliteli hizmet etmeye çalışan bürokratlarımızın nereli olduğuna, vatan haini olmamaları şartıyla hangi düşünce ve fikirden olduklarına bakmayız. Kamu oyunda hafta içi tartışma konusu olan bir atamaya bizde duyarsız kalamazdık.



Havalimanı başmüdürlüğüne sanki havalimanı çalışanları veya mevcut müdürleri içerisinde adam yokmuş gibi dışarıdan birinin atanmasını kabul etmiyoruz. Burada tepkimiz gelen müdüre yada atamayı yapanlara değil, işlerine geldiğinde kendilerinden olmayanları temizlik firmalarına dahi aldırmayan, sendikal durumlarına dahi müdahale edip, bürokratlara baskı yapıp Ak Parti il ve İlçe başkanlıklarının gözetiminde alım yaptırmaya çalışan il teşkilatındadır. Bakıyoruz gazetelerde müdahale edeceklermiş neye müdahale edecekler merak ediyorum. Bu olay ve Gaziantep'in teşvik kapsamı dışında bırakılması olayı Gaziantep Ak Parti'nin Ankarada bir ağırlığının olmadığının en bariz göstergesidir. Ak Partili arkadaşları biraz da Gaziantep için Gaziantepliler için çalışmaya davet ediyoruz" denildi. - GAZİANTEP