MHP'de Uğurlu Güven Tazeledi

MHP Çayıralan İlçe Kongresinde mevcut ilçe başkanı Bünyamin Uğurlu, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.



Çayıralan Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye, MHP Yozgat İl Başkanı İbrahim Ethem Sadef, İl Başkan Yardımcısı Ferhat Altan, Sarıkaya Belediye Başkanı Avukat Ömer Açıkel, MHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Şahbaz ve partililer katıldı.



Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede tek liste ile aday olan Bünyamin Uğurlu tekrar MHP Çayıralan İlçe Başkanlığına seçildi.



Kongrede konuşan MHP Yozgat İl Başkanı Sadef, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek tekrar başkan seçilen Uğurlu'yu tebrik etti.