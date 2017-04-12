MHP'de Referandum Çalışmaları Sürüyor
TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, 16 Nisan’ın Türkiye’nin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, "Hesap verilen ve hesap sorulan dönem başlayacak" dedi.
TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, "Hesap verilen ve hesap sorulan dönem başlayacak" dedi.
MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından anayasa değişikliği bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda dün sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların katılımıyla Kalecik ve Polatlı'da toplantılar düzenlendi. Toplantıların açılışında konuşan MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, yaşanan sıkıntılı süreçlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hep ön planda yer alarak Türkiye'nin kararan ufuklarını aydınlattığını söyledi. Çetinkaya, Türkiye üzerinde emelleri olanların bu nedenle sürekli Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oyunlar sahnelemeye çalıştığını belirterek, bu oyunları bozacaklarını kaydetti.
Toplantılara katılan TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal ise 16 Nisan referandum unun Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, hayır cephesinde yer alanların Türkiye'nin hayrına hareket etmediklerini bildirdi. Yanlış ve yalanlarla Türk insanının zihinlerinin bulandırılmak istendiğine dikkat çeken Haberal, 18 maddelik anayasa değişikliğinin millet tarafından kabul edilmesinin ardından hesap verilen ve hesap sorulan bir dönemin başlayacağını ifade etti.
Haberal, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatanın zorda kaldığı bu durumda inisiyatif almasının yerinde olduğunu vurguladı. - ANKARA