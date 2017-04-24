MHP'de Orhan Yılmaz Yeniden Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi Nurdağı İlçe Kongresi yapıldı. Orhan Yılmaz tek liste ile girdiği kongrede delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden güven tazeledi.



Kongreye MYK Üyesi Erdem Koç, MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, TÜRKAV Başkanı Levent Kürüz, Ülkü Ocakları Başkanı Fuat Yozbatıran, Ülkücü İşçiler Dernek Başkanı Ökkeş Şentürk, İlçe başkanları ve partililer katıldı.



Yapılan siyasi konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Kongreye katılan delegeler Başkan Orhan Yılmaz'ı yeniden ilçe başkanı seçti. Yılmaz, tek liste ile girdiği kongrede kendisine destek olan tüm teşkilat ve partililere teşekkür ederek üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ve ilk seçimlerde Nurdağı'nda MHP'yi ilk sıraya taşıyacağını belirtti. - GAZİANTEP