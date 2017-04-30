MHP'de İstifa

MHP Pehlivanköy İlçe Başkanlığından 20 kişi istifa etti.



MHP İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Alemdar'ın ardından 20 kişinin daha parti üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.



İstifa eden parti üyesi Hasan Türkdoğan, Mustafa Soykal, Mehmet Coşkun, Engin Kayacan, Erdoğan Binli, Cemile Oktay, Ersan Er, Bülent Dikbakan, Gündüz Sümer, Bilgin Karakaş, Emre Kan, Mustafa Türkdoğan, Adnan Celal Yurtseven, Hüseyin Binli, Yusuf Coşkun, Filiz Dikbakan, Ömer Kuray Gündüz, Sezai Tokgül, Rivayet Alemdar ve Ferit Tufan'ın istifa dilekçelerini posta yoluyla genel merkeze gönderildiği belirtilen açıklamada, istifa taleplerinin genel merkez tarafından değerlendirileceği kaydedildi.