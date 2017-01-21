Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, yeni anayasa değişikliği milletin önüne geleceğini belirterek, "Milletimiz tercihini yapacak. Söz milletin, karar milletin olacaktır" dedi.



18 maddelik Anayasa Değişiklik Teklifine ilişkin açıklama da bulunan MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, çıkan sonuçların referandumu işaret ettiğine dikkat çekti.



Egemenliğin sahibi olan Türk milletine, tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüş ve tercihinin sorulacağını dile getiren Aras, "15 Temmuz'da tankın önüne yatan, tüfeklere göğsünü siper eden, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman milletimize nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiği sorulacaktır. Milletimiz bu soruları cevaplayacak, üzerinde tahribat yapılan, tartışmalara ve uzlaşmaz fikir ayrılıklarına neden olan hükümet etme sistemi konusu netleşecektir. Milletimize gidilmesine karşı çıkan, milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır. Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir. Hizip odaklarının kuru gürültüleri,sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır.Türkiye'yi onurlu bir geleceğe taşıyacak çelikten bir irade teşkil edilirse, ülkemizi hiç kimse tutamayacak, önümüze hiç kimse geçemeyecek, kriz, kaos ve darbe çığırtkanları tarihe karışacaktır. Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını koruyup geleceğe korkusuzca yürüyecektir. Milli uzlaşma ihaneti gömecek, ithamları sökecektir" diye konuştu.



Milliyetçiliği harekete geçirmiş ve varlığını yegane olarak millete borçlu olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin, emanetin sahibine gitmekten asla kaçınmayacağının altını çizen Aras, "Devleti yaşatmak için toplumsal sözleşmeyi yenilemek, herkesin hukuki sınırlarını yeniden tarif ve tanımlamak, buna da şartsız bağlı kalmak önümüzdeki hedefler olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, milli iradeye her daim saygı duyacak, milletimizin kararını duymaktan rahatsız olmayacaktır. Milletimizden nasıl yönetileceğiyle ilgili karar vermesini beklemek, vereceği her karara da bağlı kalacağımızı söylemek bizim milliyetçiliğimizin, milli iradeye hürmetimizin ve demokrasiye bağlılığımızın esası, özüdür. İnanıyoruz ki, Türk milleti yapay ayrımlara, beyhude çabalara fırsat vermeyecek, beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM