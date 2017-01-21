MHP Çorum İl Başkanı Aras'tan Anayasa Açıklaması

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, anayasa değişikliğine ilişkin, "Milletimize gidilmesine karşı çıkan, milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır." dedi.



Başkan Aras, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin görüşmelerinin yoğun, heyecanlı, gerilimli ve çalkantılı geçtiğini, nihayetinde TBMM'nin, anayasa değişikliği maddelerinin ve tümünün oylanmasını tamamladığını belirterek, çıkan sonuçların referandumu işaret ettiğini anımsattı.



"Milletimiz tercihini yapacak, 'söz' milletin, 'karar' milletin olacaktır." ifadesini kullanan Aras, şunları kaydetti:



"Egemenliğin sahibi olan Türk milletine, tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşü ve tercihi sorulacaktır. 15 Temmuz'da tankın önüne yatan, tüfeklere göğsünü siper eden, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman milletimize nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiği sorulacaktır. Milletimiz bu soruları cevaplayacak, üzerinde tahribat yapılan, tartışmalara ve uzlaşmaz fikir ayrılıklarına neden olan hükümet etme sistemi konusu netleşecektir. Milletimize gidilmesine karşı çıkan, milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır. Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir. Hizip odaklarının kuru gürültüleri, sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır."



Türkiye'yi onurlu bir geleceğe taşıyacak çelikten bir iradenin teşkil edilmesi halinde Türkiye'nin önüne kimsenin geçemeyeceğini vurgulayan Aras, "Ülkemizi hiç kimse tutamayacak, önümüze hiç kimse geçemeyecek. Kriz, kaos ve darbe çığırtkanları tarihe karışacaktır. Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını koruyup geleceğe korkusuzca yürüyecektir. Milli uzlaşma ihaneti gömecek, ithamları sökecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Aras, MHP olarak milletin vereceği karara her daim saygılı olacaklarını sözlerine ekledi.