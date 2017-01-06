MHP Çeşme İlçe Başkanı Evci: "Kendi Pisliklerinde Boğulacaklar"

MHP Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci, İzmir Adliyesi önünde meydana gelen hain terör saldırısına tepki göstererek, "Kendi pisliklerinde boğulmaları mukadder" dedi.



Terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP İlçe Başkanı Evci şunları söyledi:



"5 Ocak tarihinde İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen alçakça saldırıda, kahramanca duruşuyla çok daha büyük bir katliamı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde memur olarak çalışan Musa Can'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm yargı camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kendi pisliklerinde boğulmaları mukadder olan tüm hain terörist güruh bilmelidir ki, bir ölürüz, bin doğarız, bizden kim usanası." - İZMİR