MHP Çalışkan Başkanlığına Hasan İnal Getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teşkilatlandırma çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe yönetimi, Çalışkan belde yönetimini belirledi. Genel Merkezin onayı ile Belde Başkanlığına Hasan İnal getirildi.



Çalışkan beldesinde yapılan törende, MHP Silopi ilçe Başkanı Veysi Ökten, Çalışkan Belde Başkanı Hasan İnal'a yetki belgesini takdim etti. İnal, "Bir şehit çocuğu olarak MHP camiasında yer almaktan şeref ve onur duyarım. Çalışkan halkının beni bir başkan olarak görmelerini değil bir hizmetkar olarak görmelerini istiyorum" dedi. - ŞIRNAK