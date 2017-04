Bilecik'te İbrahim Koşuk, 30 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı.



Koşuk, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu durum karşısında, Türk milletinin bir ferdi ve 1976 yılından bu yana Türk Milliyetçiliği davasına gönül vermiş bir kişi olarak kayıtsız kalamayacağımı düşündüğünü belirtti. Bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve Türk vatanı diyerek her zaman ve her şartta kutlu değerlerini savunmuş Türk milletinin bir evladı olarak taşın altına elini koymaya karar verdiğini anlatan Koşuk "Dün olduğu gibi, bugün ve yarınlarda da Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini düşeceği zorluklardan çekip çıkartacak yegane oluşumun Türk milliyetçiliği davasına gönül vermiş, Türk milliyetçileri ve rahmetli başbuğumuz Alpaslan Türkeş beyin tedrisatından geçmiş ülkücüler olduğuna her zaman inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Anadolu coğrafyasında bin yıllık kardeşliğimizi bozmak, birlik beraberliğimize halel getirmek isteyen harici ve düşmanlar ve içerideki işbirlikçileri yüz yıllardır hiç durmadılar, durmayacaklar. Dün sağcı solcu, bugün Türk-Kürt, yarın Alevi-Sünni safsataları ile bizleri birbirimize düşürmeye çalışacaklardır. Türk milleti olarak her daim uyanık olmak, düşmanlara karşı tetikte bulunmak, bizler için asli görevdir. Düşmana karşı başarı elde etmenin tek yolu da birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel taşı, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin harcı olan Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece de Türk milletinin birlik ve beraberliği kıyamete dek sürecektir" diye kaydetti.



"Türk milliyetçileri olarak bizler, kuru bir cihangirlik davasının neferleri değiliz"



Açıklamasının devamında, Türk milliyetçiliğine gönül vermiş ülküdaşlarına ve dava arkadaşlarına seslenen Koşuk, "Zannetmeyiniz ki, Oğuz Kağan'dan günümüze kadar gelen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ruh bulan, rahmetli başbuğumuz Alpaslan Türkeş bey ile siyaset sahnesinde yerini alan Türk milliyetçiliği davası zedelenecek, zarar görecek, yok olacaktır. Türk Milliyetçiliği davası 1970'lerdeki Komünist düşünce akımı karşısında nasıl çelikleşti ise, 1980 darbesinde küllerinden yeniden nasıl doğdu ise, üzerine gelen her zorluğu fikriyatındaki ruh ile nasıl yendi ise, bugün de şahlanmaya hazır aynı ruh ve imanla Türk milletinin bekasının tek teminatı olarak dimdik ayakta durmaktadır. Bizlerin, yani Türk Milliyetçilerinin birlik ve beraberlik içerinde, tek yumruk, tek vücut olarak hareket etmesi, Türk Milletini muasır medeniyet seviyesine en kısa zamanda çıkartacaktır. Türk Milliyetçileri olarak bizler, kuru bir cihangirlik davasının neferleri değiliz. Bizler dünyevi ve nefsani duyguların esiri olmuş kişiler değiliz. Bizler Türk İslam davasını, İlayı Kelimetullah'ı tüm cihanda hekim kılmak için mücadele etmiş, halen bu mücadelenin içinde olan Türk milliyetçileriyiz. Gün birlik günüdür. Gün kardeşliğimizi pekiştirme günüdür. Gün mazluma kanat germe, zalimin karşısında dimdik ayakta durma günüdür. Gün dışarıdan gelecek her türlü fitne ve fesadı elimizin tersiyle itme günüdür. Gün birbirimize sarılma, kenetlenme günüdür" dedi.



"30 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına Adayım"



Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı adayı İbrahim Koşuk, açıklısının sonunda, kongrelerinin Bilecik'e, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını dileyerek, "1976 yılından beri içerisinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, Türk milliyetçiliği davasına ve Ülkücü harekete daha üst düzeyde hizmet etmeye, katkı sunmaya karar verdim. 30 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına aday oldum. Ekip arkadaşlarımla birlikte, bu vatan toprakları üzerinde yaşayan, gururla ve onurla ben Türküm diyen, hangi görüşe mensup olursa olsun bütün herkesi kucaklamaya hazırız. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur anlayışı ile hizmet yapacağımızdan, hiç kimseyi öteleştirmeden, ayrıştırmadan kucaklayacağımızın sözünü buradan veriyor, kongremizin Bilecik'imize, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK