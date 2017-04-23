MHP Beyşehir İlçe Kongresi

MHP Beyşehir ilçe teşkilatı olağanüstü genel kurulunda, Adem Sezen başkan seçildi.



Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda düzenlenen kongrede, yapılan konuşmaların ardından yeni ilçe başkanını belirleyebilmek için delegelerin önüne sandık konuldu.



İki adayın yarıştığı kongrede, yapılan seçimin ardından delegelerin 141'inin oyunu alan Sezen ilçe başkanı oldu. Kongrede eski başkan Muzaffer Duymuş ise 127 oy aldı.



Seçimde, yönetim kurulu üyeleri ile il delegeleri belirlendi.



Kongreye, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, İl yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.