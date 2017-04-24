MHP Baykan İlçe Kongresi Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Baykan ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı.



MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk, MHP Siirt Merkez İlçe Başkanı Nezir Merakçı ve diğer delegelerin katılımıyla ilçe binasında düzenlenen kongrede tek liste ile aday olan Halit Söyüncü 50 delegenin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Destek veren herkese teşekkür eden Söyüncü, ülkenin bekası için bundan sonra da gece gündüz demeden çalışacağını söyledi. - SİİRT