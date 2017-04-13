MHP Başkan Yardımcısı Karakaya: "Milliyetçi Hareket Ülkemizin Sigortasıdır"
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, 16 Nisan’daki referandumun Türkiye için dönüm noktası olacağını belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, 16 Nisan'daki referandum un Türkiye için dönüm noktası olacağını belirtti. Karakaya, "48 yıllık kutlu bir davanın bayraktarlığını yapan Milliyetçi ve Ülkücü Hareket ülkemizin sigortasıdır" dedi.
MHP Ankara İl Başkanlığının bilgilendirme toplantıları çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden ve esnafla buluşan MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyetin ilk durağı Keçiören oldu. Keçiören Muhtarlar Derneği, Osmanlı Halk Pazarı Derneği, Keçiören İnşaat Müteahhitleri Derneği ve Keçiören Çorumlular Derneğine ziyarette bulunan MHP Ankara İl Başkanlığı heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, anayasa değişikliği ve referandum la ilgili açıklamalarda bulundu. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü tebrik eden MHP Heyeti, Osmanlı Halk Pazarı'nı da gezerek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Heyetin son durağı Etimesgut İlçe Başkanlığının Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlediği bilgilendirme toplantısı oldu. Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, tüm partilileri güçlü bir evet diyerek güçlü Türkiye'nin kuruluşuna harç koymaya davet etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ise, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek anayasa referandum unun Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, MHP üzerinde oynanan oyunların boşa çıkacağını kaydetti. Karakaya, "Anayasa değişikliğiyle ilgili bu süreçte MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin geçmişte karşı olduğu şeylere şimdi evet dediği yönünde bir algı operasyonu yapılıyor. Milliyetçi ve Ülkücü Hareketin görüş ve düşüncelerinde asla bir değişiklik olmadı. Amerikan tipi başkanlık sistemi isteyen ve ülkemizi eyaletlere bölme sevdalılarının bu kara propagandalarını ibretle takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görüşlerimiz hep aziz vatanımızın yararları doğrultusunda olacaktır. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortasıyız. 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan referandum da da aziz milletimizin en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz" dedi. - ANKARA