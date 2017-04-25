MHP Babaeski İlçe Başkanlığı'na Aladağ Seçildi

MHP Babaeski İlçe Başkanlığı görevine İlkay Aladağ seçildi.



MHP Babaeski İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.



İlkay Aladağ, Zafer Akıncı ve Recep Özcan'ın başkanlık için aday olduğu kongrede, 118 delegenin oyunu alan Aladağ, bu göreve seçildi. Kongrede diğer adaylar Zafer Akıncı 74, Recep Özcan ise 33 oyda kaldı.



Aladağ, kongrede yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.



Bu seçimde kaybedenin olmadığını ve MHP'yi Babaeski'de daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Aladağ, şunları söyledi:



"Diğer başkan adaylarımıza da teşekkür ediyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Burada önemli olan şahıs değil, partidir. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yapacağına olan inancımız tamdır."