MHP Aydın İl Başkanlığına İlter Atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığına Levent İlter atandı.



Partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamada bulunan yeni İl Başkanı İlter, eski başkan Burak Pehlivan'ın yerine MHP Genel Merkezi kararıyla göreve getirildiğini, daha etkin bir teşkilat yapısıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



Tüm zorlukları birlikte aşacaklarını belirten İlter, çalışma arkadaşlarıyla Türk milliyetçiliğine yakışır bir şekilde davalarına hizmet edeceklerini, yeni bir güç ve heyecanla yüksek hedeflere doğru ilerleyeceklerini kaydetti.



Halk oylamasında sandıktan "Evet" çıktığını anımsatan İlter, şöyle konuştu:



"Bilge lideri Türkmen beyi Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle evet sonucu çok önemli bir başarıdır.



Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti, ülkesinin geleceği hakkında son sözü çıkmış istikbal ve istiklaline sahip çıkmıştır. Her zaman devletinin, milletinin yanında olan MHP, önce ülkem ve milletim, sonra ben sözünü laf olsun diye söyleye gelmiş değildir. Unutulmasın ki dün olduğu gibi yine bugün de bu vatanın bölünmez bütünlüğü için hiçbir fedakarlığından kaçınmayacak Türk Milliyetçileri mevcuttur."