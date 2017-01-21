MHP Antalya Yönetimi Kumluca'da Toplandı

MHP Antalya il yönetimi ve ilçe başkanları Kumluca'da buluştu.



MHP Kumluca ilçe teşkilatında gerçekleştirilen istişare toplantısına, İl Başkanı Mustafa Aksoy, Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan ile diğer ilçe başkanları katıldı.



Aksoy, yaptığı konuşmada, il başkanlığında yaptıkları toplantıları, bundan böyle ilçelerde de yapacaklarını ve gündemi değerlendireceklerini söyledi.



Kumluca'daki istişare toplantısı için iki günlük bir program yaptıklarını belirten Aksoy şunları söyledi:



"Kumluca'da ilçe başkanlığımızın ev sahipliğinde diğer ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. Ülkemiz gündemini, ilçelerimizin gündemini değerlendirip fikir alışverişinde bulunacağız. Siyaset olarak bizim bakış açımız ilk önce ülkem daha sonra partim, sonra bendir. Bizim atanmış ilçe başkanlarımızla seçilmişler arasında hiçbir fark yoktur, atanmışsa da seçilmişse de partimizin değerli bir neferidir."



Aksoy ayrıca referandumda Devlet Bahçeli'nin sözü doğrultusunda hareket edeceklerini, ancak ortaya atılacak her görüşe de saygı duyacaklarını aktardı.



Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.