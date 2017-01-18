MHP Ankara İl Başkanlığından Kan Bağışı

MHP Ankara İl Başkanlığı üyeleri, İzmir Adliyesindeki terör saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin anısına düzenlenen Trafik Etkinliği Haftasında kan bağışında bulundu.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı'nın Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin anısına düzenlediği Trafik Etkinliği Haftasında, başta İl Başkanı Fatih Çetinkaya olmak üzere teşkilat üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Çetinkaya, Kızılay'a kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek başta parti yönetimi olmak üzere tüm teşkilatlardan kan bağışına büyük ilgi gösterilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



"Sosyal problemlere dikkat çekiyoruz"



Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin anısına düzenlenen program ile ilgili açıklamada bulunan Çetinkaya, şunları söyledi:



"Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak Türkiye'nin önemli sosyal problemlerine dikkat çekmek için etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İzmir Adliye önünde bir katliamı canı pahasına önleyen Şehit Polisimiz Fethi Sekin anısına düzenlediğimiz Trafik Çalıştayı kapsamında bir kan verme kampanyası gerçekleştirdik. Kan verme kampanyamıza büyük ilgi gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." - ANKARA