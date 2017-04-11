MHP Ankara'da Referandum Çalışmalarını Sürdürüyor

MHP Ankara İl Başkanlığının 16 Nisan referandum bilgilendirme saha çalışmaları devam ediyor. İl Başkanı Fatih Çetinkaya başkanlığındaki heyet, dün de OSTİM'deki ticaret ve sanayici derneklerini ziyaret etti.



MHP Ankara İl Başkanlığı, 16 Nisan referandum u öncesi yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantılarını aralıksız sürdürüyor. İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve il yöneticileri bu çerçevede OSTİM'deki ticaret ve sanayici derneklerine ziyaretlerde bulundu. MHP İl Başkanı Çetinkaya, 16 Nisan'da yapılacak referandum un devletin bekası ve geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "Sandıklardan çıkacak güçlü bir evet güçlü bir Türkiye demektir. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Anayasa değişikliği çalışmalarında MHP'nin temsilciliğini yapan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da, görüşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Parsak, CHP'nin akıl almaz iddialar ortaya attığına dikkat çekerek, "Öyle anlaşılıyor ki Türk milletinin onayına sunulacak 18 maddelik anayasa değişikliği konusunda CHP yetkilileri dersini iyi çalışmamış görünüyorlar" diye konuştu.



Bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde MHP Ankara İl Başkanlığı heyeti, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gülktekin, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatif Başkanı İrfan Cinkaya, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, ORSİAD Başkanı Nedret Yener ve GİMAT Toptancılar Sitesi Başkanı Recai Kesimal ve yönetim kurulu üyelerine Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ve yönetiminin de katıldığı ziyaretlerde anayasa değişikliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.



MHP polisleri unutmadı



Bu arada İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve beraberindekiler, Polis Haftası münasebetiyle OSTİM'de bulunan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti. MHP heyeti, Emniyet Müdürü Zafer Kalkan ve görev yapan polisleri Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıldönümü münasebetiyle tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ANKARA