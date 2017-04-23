MHP Aladağ ve Karaisalı İlçe Kongreleri

MHP Adana'da Karaisalı ve Aladağ ilçelerinin 12. olağan kongrelerini gerçekleştirdi. Aladağ ilçesinde Bayram Kabak ilçe başkanı seçilirken, Karaisalı'da Sezai Yılmaz güven tazeledi.



Divan Başkanlığı'nı MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın yaptığı MHP Karaisalı İlçe 12. Olağan Kongresinde mevcut ilçe başkanı Ahmet Sezai Yılmaz ile Esat Köse'nin başkan adayı oldukları iki liste yarıştı. Kongrede mevcut ilçe başkanı Ahmet Sezai Yılmaz, 171 oy alan Esat Köse karşısında 179 oyla yeniden aynı göreve seçildi.



MHP Aladağ İlçe 12. Olağan Kongresi ise mevcut başkan Bayram Kabak'ın tekrar aday olduğu tek liste ile gerçekleştirildi. Kongrede Bayram Kabak delegelerin güvenoyu ile ilçe başkanlığına seçildi.



MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Baş, "Kongreler gerektiğinde kan tazeleme, heyecan üretme, var olanı büyütme yerleridir. Bunlar yapılırken en önemli şey, birlik ve beraberliğin korunması ve geliştirilmesidir. Şartlar ne olursa olsun, Türk milliyetçileri, ülkücüler hep bir arada, birlik ve beraberlik içinde olmalıdırlar. Birbirimizi sevmeye, birbirimize yardımcı olmaya mecburuz" dedi. - ADANA