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MHP Afyonkarahisar Yönetimi Görevden Alındı

MHP Afyonkarahisar Yönetimi Görevden Alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

MHP Afyonkarahisar Yönetimi Görevden Alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

MHP Genel Merkezi'nden gönderilen faks ile İl Başkanı Raşit Demirel ve partinin yönetim kurulu üyelerinin görevinden alındığı bildirildi. İl Başkanı Demirel'in, görevinden alınmasaydı bu hafta kendisinin istifa edeceği iddia edildi. - AFYONKARAHİSAR

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