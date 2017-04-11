- MHP Afyonkarahisar Milletvekili Parsak'ın konuşması

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın konuşması MHP Afyonkarahisar Milletvekili Parsak:

"Ne bu anayasa değişikliği teklifinde ne de bundan sonra MHP var olduğu müddetçe anayasanın ilk dört maddesi asla değiştirilmeyecektir"

ANKARA- MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, "Ne bu anayasa değişikliği teklifinde ne de bundan sonra MHP var olduğu müddetçe anayasanın ilk dört maddesi asla değiştirilmeyecektir." dedi.



Parsak, partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığınca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, anayasanın ilk dört maddesinin hiçbir zaman değişmeyeceğini söyledi.



Referanduma kısa süre kaldığını ancak asılsız birtakım iddialarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Parsak, şöyle konuştu:



"Ne bu anayasa değişikliği teklifinde ne de bundan sonra MHP var olduğu müddetçe anayasanın ilk dört maddesi asla değiştirilmeyecektir. Teminatı Devlet Bahçeli'dir. Teminatı milliyetçi, ülkücü harekettir. Ama yalanlara cevap verilmediğini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne getirecek onun yeterince anlatılmadığını düşünüyorum. Söz var ya 'Şeytan taşlamaktan ibadet etmeye fırsat bulamamak.' diye tam da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Lokantaların kapatılacağından, kıdem tazminatının kalkacağına ve muhtarlıkların kapatılacağına kadar hiçbir dayanağı olmadığı halde o kadar çok yine haya ederek söylüyorum yalanla ve iftira ile karşı karşıyayız ki dolayısıyla önce bunları çürütmek zorunda kalıyoruz."



MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan da referandum a bir haftadan az süre kala çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, "Gece gündüz demeden genel başkanımızın da dediği gibi "Millet, devlet, cumhuriyet, Türklüğün bekası için evet, elbette Türkiye için evet diyeceğiz." ifadelerini kullandı.