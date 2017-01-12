MHP Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulunun Görevden Alınması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından önceki gün görevden alınan Afyonkarahisar İl Başkanlığı yönetim kurulunun yerine ay sonuna kadar atama yapılacağı öğrenildi.



MHP Genel Merkezi tarafından, tüzüğün 52 ve 54. Maddeleri gerekçe gösterilerek görevden alınan esli İl Başkanı Raşit Demirel ve yönetim kurulu üyelerinin yerine ay sonuna kadar atama yapılması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR