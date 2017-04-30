MHP Afşin İlçe Kongresi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Teşkilatı'nın Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ersal Koç, yeniden seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Teşkilatı'nın Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ersal Koç, yeniden seçildi.
Afşin Belediye Düğün Salonu'nda tek liste halindeki kongrede 203 delegenin oyunu alan MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç, güven tazeledi.
Kongreden 2 gün önce adaylığını açıklayan MHP'li Salih Baltacı'nın MHP Afşin İlçe Başkanı adaylığından çekilerek mevcut Ersal Koç'un yanında yer alması partililer tarafından memnuniyetle karşılandı.
Seçimde, yönetim kurulu üyeleri ile il delegeleri de belirlendi.
Kongreye, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Öner, sivil toplum örgütü temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.