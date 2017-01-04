MHP Adana'da Üç İlçe Başkanının Yerine Atama Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana'da üç ilçe başkanlığında görev değişikliği yapıldı.



MHP Genel Merkezi tarafından yapılan görev değişikliği sonucunda MHP Seyhan İlçe Başkanı Bünyamin Kaya'nın yerine Baha Bener, MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mehmet Koca'nın yerine Mustafa Kızılelma, MHP Karataş İlçe Başkanı Yılmaz Öztürk'ün yerine ise Mete Başcı atandı.



MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, üç ilçe teşkilatına giderek görev devrini gerçekleştirdi. Baş, yaptığı kısa değerlendirmede "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve genel merkezimizin tasarruflarıyla üç ilçemizde görev değişikliği yapılmıştır. Söz konusu görev değişikliklerini icra etmiş bulunuyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Görevi devreden arkadaşlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, bu kutlu makama ataması yapılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Adana'mıza, teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADANA