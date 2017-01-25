Mgv Öğrenci Yurdunu Teslim Aldı

Kahramanmaraş Milli Gençlik Vakfı (MGV) Başkanı Ahmet Bolat, Özel Cemil Kısakürek Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunu Milli Emlak Genel Müdürlüğünden teslim aldıklarına dair basın açıklaması yaptı.



Merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde bulunan öğrenci yurdunun önünde basın açıklaması yapan Bolat, vakıf malının sahibine iade edildiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



28 Şubat döneminde MGV'nın mallarına el konulduğunu ve yurt binasına da el konulduğunu dile getiren Bolat, şöyle devam etti:



"MGV kapatıldıktan sonra burası Vakıflar Bölge Müdürlüğüne geçti. Paralel yapı FETÖ bu süreçte, Kahramanmaraş'ta buranın durumunu bilenler, bu arkadaşları uyarmalarına rağmen, bunun ahlaki olmayacağını, bir mağduriyet söz konusu olduğunu, bundan dolayı burasının sahibine iade edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen, bu kişiler bunları dikkate almadı. Burayı vakıflardan kiralayıp teslim aldılar. Burada bin metrekarenin üzerinde oturumu bulunan yurdumuz yıkıldı ve bu yurt yapıldı. Elimizden geldiğince burayı Kahramanmaraş'ın gençlerin hizmetine tahsis edeceğiz. Onların manevi değerlerine devletine milletine bağlı şekilde yetişmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."