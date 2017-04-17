Mgk ve Bakanlar Kurulunu Toplayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün önce Milli Güvenlik Kurulunu, ardından da Bakanlar Kurulunu toplayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün önce Milli Güvenlik Kurulunu, ardından da Bakanlar Kurulunu toplayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya gelecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde halka hitap ettikten sonra akşam saat 19.30'da önce MGK'yı, ardından da 20.30'da Bakanlar Kurulunu toplayacak.
(Derya Yetim / İHA)