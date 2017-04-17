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Mgk ve Bakanlar Kurulu Toplanacak
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Mgk ve Bakanlar Kurulu Toplanacak

MGK ve Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu akşam toplanacak.

Mgk ve Bakanlar Kurulu Toplanacak

MGK ve Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu akşam toplanacak.

Kaynak: Dunya.com

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