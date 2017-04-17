Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısı sona erdi. 1 saat 10 dakika süren MGK'da alınan kararlara ilişkin yazılı basın açıklaması yapılması bekleniyor. - ANKARA