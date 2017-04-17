Mgk Toplantısı Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısı sona erdi. 1 saat 10 dakika süren MGK'da alınan kararlara ilişkin yazılı basın açıklaması yapılması bekleniyor.
(Derya Yetim /İHA)