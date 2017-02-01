Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ardından, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir." açıklamasında bulunuldu.
Toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda, Türki·ye'ni·n mi·lli güvenliğine yöneli·k terör tehdidi i·le güvenlik risklerine karşı,
hukuk çerçevesinde alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde görüşüldüğü belirtildi.
FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere, 2016 yılında meydana gelen terör eylemleri· hususunda yıllık güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ifade edilen bildiride, "İstanbul, Kayseri· ve İzmi·r'deki· menfur terör eylemleri·, Rus Büyükelçisini hedef alan
sui·kast ve İstanbul'da yılbaşı gecesi yapılan hai·n saldırı, adli ve i·dari· soruşturmalar
göz önünde bulundurularak her yönüyle ele alınmış ve saldırılar şiddetle
kınanmıştır. Ülkemi·zi·n karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt i·çi·nde ve yurt
dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit
edilmiştir. Bölücü terör örgütü ve uzantısı olan örgütler tarafından yapılan hai·n saldırılar, Türki·ye'ni·n uluslararası kamuoyuna açıkladığı tezleri·ni·n doğruluğunu bi·r kez daha
gözler önüne sermiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.
"Astana toplantısı ayrıntılı şekilde ele alındı"
Bildiride, terör örgütleriyle mücadeledeki haklılığın uluslararası düzeyde daha etkin
şekilde anlatılması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.
Di·ni, mezhebi, etnik kavram ve hassasi·yetleri· istismar eden terör örgütleri· ve onları
destekleyen odaklarla, ayrım gözetilmeksizin mücadeleye azi·m ve kararlılıkla devam
edileceği i·fade edi·len bildiride, "Terör örgütleri·ni·n muhatap olarak kabul edi·li·p, bu örgütlere çeşitli usullerle si·lah
yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemi·n hazırladığı
belirtilmiştir." denildi.
Bildiride, Suri·ye ve Irak'taki son gelişmelerin de ayrıntılı şekilde değerlendirildiği, bu ülkelerden
kaynaklanan terör tehditlerinin, Türkiye'nin ve bölgeni·n güvenlik ile istikrarına
etkileri· üzeri·nde durulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'de gerçekleştirilen ateşkesi·n korunması ve güçlendirilmesi i·le Astana
toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türki·ye'ni·n si·yasi· geçi·ş sürecinin
başlatılmasına yöneli·k çabalarını ve i·nsani· sorumluluklarını yeri·ne getirmeye devam
edeceği kaydedilmiştir.
Kıbrıs meselesine çözüm bulunması i·çi·n Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı
şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri·yeti·'ni·n hak ve menfaatleri·ni·n
korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlar'ın durumu ele alınmış ve i·nsani· yardımların
artırılarak devam etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır."
Mgk Toplantısı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ardından, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ardından, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir." açıklamasında bulunuldu.