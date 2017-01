Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ardından, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir." açıklamasında bulunuldu.



Toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda, Türki·ye'ni·n mi·lli güvenliğine yöneli·k terör tehdidi i·le güvenlik risklerine karşı,

hukuk çerçevesinde alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde görüşüldüğü belirtildi.



FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere, 2016 yılında meydana gelen terör eylemleri· hususunda yıllık güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ifade edilen bildiride, "İstanbul, Kayseri· ve İzmi·r'deki· menfur terör eylemleri·, Rus Büyükelçisini hedef alan

sui·kast ve İstanbul'da yılbaşı gecesi yapılan hai·n saldırı, adli ve i·dari· soruşturmalar

göz önünde bulundurularak her yönüyle ele alınmış ve saldırılar şiddetle

kınanmıştır. Ülkemi·zi·n karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt i·çi·nde ve yurt

dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit

edilmiştir. Bölücü terör örgütü ve uzantısı olan örgütler tarafından yapılan hai·n saldırılar, Türki·ye'ni·n uluslararası kamuoyuna açıkladığı tezleri·ni·n doğruluğunu bi·r kez daha

gözler önüne sermiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.



"Astana toplantısı ayrıntılı şekilde ele alındı"



Bildiride, terör örgütleriyle mücadeledeki haklılığın uluslararası düzeyde daha etkin

şekilde anlatılması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.



Di·ni, mezhebi, etnik kavram ve hassasi·yetleri· istismar eden terör örgütleri· ve onları

destekleyen odaklarla, ayrım gözetilmeksizin mücadeleye azi·m ve kararlılıkla devam

edileceği i·fade edi·len bildiride, "Terör örgütleri·ni·n muhatap olarak kabul edi·li·p, bu örgütlere çeşitli usullerle si·lah

yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemi·n hazırladığı

belirtilmiştir." denildi.



Bildiride, Suri·ye ve Irak'taki son gelişmelerin de ayrıntılı şekilde değerlendirildiği, bu ülkelerden

kaynaklanan terör tehditlerinin, Türkiye'nin ve bölgeni·n güvenlik ile istikrarına

etkileri· üzeri·nde durulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Suriye'de gerçekleştirilen ateşkesi·n korunması ve güçlendirilmesi i·le Astana

toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türki·ye'ni·n si·yasi· geçi·ş sürecinin

başlatılmasına yöneli·k çabalarını ve i·nsani· sorumluluklarını yeri·ne getirmeye devam

edeceği kaydedilmiştir.



Kıbrıs meselesine çözüm bulunması i·çi·n Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı

şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri·yeti·'ni·n hak ve menfaatleri·ni·n

korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlar'ın durumu ele alınmış ve i·nsani· yardımların

artırılarak devam etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır."