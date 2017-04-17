Mgk'dan Ohal'in Uzatılması Kararı Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararı alındı.



Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlarımıza ve güvenlik görevlilerimize teşekkür edilmiştir. Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." - ANKARA