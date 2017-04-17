Mgk'dan Ohal İçin 'Uzatılsın' Tavsiyesi

MİLLİ Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada "Olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.



Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen MGK toplantısının ardından yapılan açıklamada, yurt bütününde uygulanan olağanüstü halin değerlendirildiği belirtilerek, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



Açıklamada"16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının, ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlarımıza ve güvenlik görevlilerimize teşekkür edilmiştir. 2. yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı. - Ankara