Mfö
Müzik sahnesinin efsanevi grubu Mazhar -Fuat -Özkan (MFÖ), 28 Nisan akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
Müzik sahnesinin efsanevi grubu Mazhar -Fuat -Özkan (MFÖ), 28 Nisan akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde...
1965'te tanışan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in birlikte yer aldıkları ilk grup, içinde Ali Serdar, Semih Oksay ve Fikret Kızılok'u da barındıran Kaygısızlar'dı. Bir süre sonra Barış Manço'yla çalışmaya başlayan ikilinin o sıralar tanımadığı Özkan Uğur; Kurtalan Ekspres, Erkin Koray, Ersen ve Dadaşlar gibi müzisyenlere eşlik etmekteydi.
Yola Mazhar-Fuat olarak başlayan grup, içinde sonradan ünlenecek parçaları Güllerin İçinden'i de barındıran ilk albüm Türküz Türkü Çağırırız'ı 1973'te yayınladı. Özkan Uğur'un katılması, 1976'da Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu'nun da dahil olduğu İpucu Beşlisi'nin kurulmasıyla gerçekleşti.
İpucu Beşlisi'nin dağılmasıyla bir süreliğine ayrı yollara giden üçlüden Fuat Güner ve Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'un oyunlarına müzik bestelemeye başladı. Daha sonra bir araya gelerek Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal Taner'in arkasında çaldılar.
1984'te çıkan Ele Güne Karşı albümüyle birlikte toplam 13 albümde (3 best of, 10 stüdyo albümü) dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan, ülkenin dört bir yanında dopdolu konserlerde sahne alan MFÖ, 1985 ve 1988'de iki defa Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. İlerleyen dönemde Fahir Atakoğlu ve Yavuz Çetin gibi değerli müzisyenlerle çalışan grup, özellikle hep aynı dizilimle yer aldıkları eğlenceli ve dinamik canlı performanslarıyla ön plana çıktı. Ele Güne Karşı, Ali Desidero, Güllerin İçinden, Sarı Laleler, Sakın Gelme, Mazeretim Var Asabiyim Ben, Sude, Yalnızlık Ömür Boyu ve Buselik Makamına gibi şarkılar, grubun efsane statüsüne ulaşacağı yolun temellerini attı.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Bostancı Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Mehmet Şevki Paşa Cad.
Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00
Kategori : MFÖ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır