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Mezzaluna'nın İtalyan Şefinden Nisan'a Özel
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Mezzaluna'nın İtalyan Şefinden Nisan'a Özel

İtalyan şef Fabio Brambilla'nın "Şefin spesiyalleri"nde mozarella, parmesan peyniri ve sotelenmiş karidesli "taze enginar salatası" bulunuyor.

Mezzaluna'nın İtalyan Şefinden Nisan'a Özel

İtalyan şef Fabio Brambilla'nın "Şefin spesiyalleri"nde mozarella, parmesan peyniri ve sotelenmiş karidesli "taze enginar salatası" bulunuyor. Pizza rozbif, kapari ve tonnato sos içeriğiyle yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

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İtalyan, Şef