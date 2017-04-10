Mezzaluna'nın İtalyan Şefinden Nisan'a Özel
İtalyan şef Fabio Brambilla'nın "Şefin spesiyalleri"nde mozarella, parmesan peyniri ve sotelenmiş karidesli "taze enginar salatası" bulunuyor.
İtalyan şef Fabio Brambilla'nın "Şefin spesiyalleri"nde mozarella, parmesan peyniri ve sotelenmiş karidesli "taze enginar salatası" bulunuyor. Pizza rozbif, kapari ve tonnato sos içeriğiyle yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com
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