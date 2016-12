Mezoestetik ile Yaşlanma Korkusuna Son

Estetik Hekimi Dr.Alp Okutucu, Mezoestetik yöntemiyle yaşlanmanın son bulacağını söyledi.



Medikal Estetik Hekimi Dr. Alp Okutucu, "Eğer çevresel etkilere fazlaca maruz kalan biriyseniz cildinizi çevresel yaşlanmadan koruyan Mezoestetik yöntemiyle cildinize güç, ifadenize gençlik katmanız mümkün" dedi.



Her gelen yeni günden sonra, cildin yaşlanmanın izlerini daha da fazla gösterdiğini kaydeden Dr. Okutucu, "Kırışıklıklarımız ve mimik hatlarımız daha belirgin hale geçiyor, cildimiz canlı görünümünü kirli bir renge bırakıyor, pürüzlenme her geçen gün daha fazla artıyor, cilt nemini kaybediyor ve memnuniyetsiz bir ifade ortaya çıkıyor. Üstelik ülkemizdeki fazla olan sigara tüketimi ve bol güneşin getirdiği olumsuzluklarda yaşadığımız cilt problemleri daha belirgin kılıyor".



Estetik Hekimi Okutucu, "Eğer cilt yaşlanması ile etkili bir şekilde mücadele etmeyi düşünüyorsanız çevresel yaşlanmayı yavaşlatmak zorundasınız. Bunun için işe güneş ışınlarından korunmak ve sigara dumanından (ister kendiniz için ister duman altı olun) uzak kalarak başlamalısınız. Mümkün olduğu kadar temiz bir çevrede yaşamaya çalışmalı, hava kirliliğinden, egzoz dumanından cildinizi uzak tutmalısınız. Bu koruma çemberinin içine mümkünse ısı ve nem değişikliklerinden korunmayı da almaya çalışmalısınız. Eğer çevresel etkilere fazlaca maruz kalan biriyseniz cildinizi çevresel yaşlanmadan koruyan Mezoestetik yöntemiyle cildinize güç, ifadenize gençlik katmanız mümkün" diye konuştu.



Cildin daha sağlıklı, daha estetik ve daha genç gözükmesi için daha fazla yenilenme gücüne ihtiyacı olduğunu söyleyen Dr. Okutucu, "Tabii ki daha fazla yenilenme gücü içinde daha fazla protein ve minerallere, daha fazla enzim ve koenzimlere, daha fazla antioksidan ve vitaminlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



Medikal Estetik Hekimi Dr.Alp Okutucu, son olarak Mezoestetik yönteminin nasıl uygulanıldığı ile ilgili bilgiler verdi. Dr. Okutucu, "Mezoestetik yöntemi sayesinde, küçük iğnelerle sinek ısırığı kadar bir acı ile cilt içerisine birçok noktaya CGF CD34+ enjekte edilerek cildin doğal yenilenme sistemine destek sağlanır. CGF CD34+ kozmetik uygulama etkinliğinden farklı olarak tamamen cilt içerisine verildiğinden uygulamanın yapıldığı anda cilt altında etkileşim başlar. Cilt daha sağlıklı ve daha kırışıksız görünümüne kavuşur. Ciltteki problemli görünümün büyüklüğüne bağlı olarak her yıl birer ay arayla cilde 2 – 3 defa uygulama yapmak faydalıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL