Mezitli'nin Filizleri' Çoğalıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kız çocuklarının okumasına destek olmak amacıyla başlatılan Mezitli'nin Filizleri Projesi'ne Doğaner Yalı Evleri Sitesi sakinleri de katıldı.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'nin Filizleri ailesine katılarak bir tıp öğrencisinin okumasına destek veren Doğaner Yalı Evleri Sitesi gönüllülerine teşekkür ederek, tabela çaktı. Düzenlenen törende Doğaner Yalı Evleri Sitesi sakinleri adına konuşan emekli öğretmen Yıldız Timuçin, "Belediye başkanımız Neşet Tarhan'ın bu duyarlılığı gerçekten çok önemli ve harika bir olay. Tıp Fakültesi okuyan kızımızı mezun edeceğiz ama bununla da yetinmeyeceğiz. Biz şimdilik bir öğrenci ile başladığımız Mezitli'nin Filizleri ailesinde çok kosa sürede daha büyük işler başaracağız" dedi.



Mezitli halkının belediye tarafından yapılan projelere her zaman sahip çıktığını ve destek verdiğine vurgu yapan Başkan Tarhan ise "Mezitli halkının hayırsever olduğunu her zaman söylüyoruz. Aşevimizi de sosyal gereksinimlerde de her zaman yanımızda yer alıyorlar. Bu destekler, ne denli hayırsever olduklarını tesciller niteliktedir. Biz her yıl devlet üniversitesini kazanan ve Mezitli'de oturan herkese sembolikte olsa bir eğitim yardımında bulunuyoruz. Bunun elbette yetmeyeceğini biliyoruz ve vatandaşlarımızdan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmalarını istiyoruz. Biz kesinlikle aralarında ki alışverişe karışmıyoruz. Ne kadar burs vereceklerini ve burs verecekleri öğrenciye yardımseverlerimiz kendileri karar veriyor. En büyük hizmet eğitime yapılan hizmettir" şeklinde konuştu.



Göreve geldiği günden bu yana gönüllülük olgusuna büyük önem verdiğine vurgu yapan Tarhan, "Belediyemiz en büyük gücü halktan almaktadır. Kız çocuklarımızın okumasına yardımcı oluyorlar. Onların bu çalışması herkese örnek olmalıdır. Birçok çalışmamızda yanımızda olan vatandaşlarımız Mezitli'nin Filizleri ailesine katılarak çok kutsal ve önemli bir görevi yerine getirdiler. Bu başarıyı gösteren iş yerleri, siteler ve apartmanlara teşekkür tabelası veriyoruz. Bu duyarlılığı göstererek bir kız çocuğumuzun da okumasına fırsat sağlayan Doğaner Yalı Evleri sakinlerine gönülden teşekkürlerimiz sunuyorum" diye konuştu. - MERSİN